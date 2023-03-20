2023/03/20 | 17:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالكو مانشستر يونايتد أكثر من مجرد أمناء على نادٍ لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد معروض للبيع.. من يستطيع شراء النادي؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد معروض للبيع.. من يستطيع شراء النادي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).