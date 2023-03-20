القبض على مجموعة إرهابية تمول داعش في الانبار

2023/03/20 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة إرهابية تعمل على تمويل تنظيم داعش في محافظة الانبار.

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