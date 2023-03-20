كشف ملابسات جريمة قتل طفل والإطاحة بالقاتل في بغداد

2023/03/20 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملابسات جريمة قتل غامضة، وألقت القبض على القاتل في بغداد.

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