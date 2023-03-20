اعتقال متهم أقدم على قتل شاب بـ

2023/03/20 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين،

القبض على متهم أقدمَ على قتل شاب

باستخدام آلة جارحة "سكين أم الياي" على

إثر مشاجرة حصلت بينهما في مدينة الحلة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن

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