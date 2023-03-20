تغييرات في صفوف المنتخب قبل ودية روسيا وإعلانها الليلة

2023/03/20 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، استدعاء بعض اللاعبين المحليين لخوض ودية روسيا المقررة إقامتها يوم 26 آذار/مارس الجاري، لتعويض غياب 5 محترفين في أوروبا.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد في تصريح صحفي :"سيتم استدعاء 4 أو 5 لاعبين قبل السفر إلى سوتشي".

وأضاف: "تعذر إلتحاق بعض المحترفين في أوروبا، دفع الجهاز الفني بقيادة كاساس لتعويضهم بلاعبين محليين، للمشاركة في ودية روسيا".

وأشار إلى، أن "الأسماء التي تم تداولها بدعوتهم لمعسكر روسيا غير دقيقة، وسيتم الكشف عنها في الوحدة التدريبية التي ستجري مساء اليوم".

وأتم محمد عماد: "ستكون تدريبات المنتخب التي ستقام اليوم الاثنين مفتوحةً أمام وسائل الإعلام دون إجراء المقابلات".

وتعرض ميرخاس دوسكي نجم سلوفاتسكو للإصابة بالدوري التشيكي، كما سيغيب بعض المحترفين في السويد والدنمارك عن ودية روسيا.

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