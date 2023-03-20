أمين بغداد يضع حجر الأساس لمشروع تطوير مدخل بغداد - بابل

2023/03/20 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وضع أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين، الحجر الأساس لمشروع تطوير مدخل بغداد- بابل للمقطع الممتد من مجسر بغداد الكبير لغاية الأقواس بطول 6 كم.

وقال كاظم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "إشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للنهوض بالواقع الخدمي لمدينة بغداد ومعالجة الزخم المروري، تم إرساء حجر الأساس لمشروع تطوير مدخل بغداد- بابل بطول 6 كم من مجسر بغداد الكبير لغاية القوس ضمن حدود أمانة بغداد".

وأضاف، أن "مداخل بغداد تعد من الطرق المهمة في العاصمة؛ كونها تمثل هُوِيَّة وواجهة للعاصمة"، لافتا إلى، أن" الأعمال تشمل توسعة الطريق للجانبين ذهابا وإيابا، وإنشاء طرق خدمية وتطوير وزراعة الجزرة الوسطية، ونصب جسور مشاة إلى جانب أعمال الإنارة المتكاملة".





وأشار كاظم إلى، أن "الأمانة أحالت مشروعي تطوير مدخل بغداد- موصل، ومدخل بغداد- كركوك ضمن حدود أمانة بغداد، وحالياً في طور دراسة إحالة مدخل بغداد بعقوبة للشروع بتطويره أيضاً"، مبينا، أن "هذه المداخل ستكون بمشهد يليق بالعاصمة بغداد، وتطويرها بالشكل الذي يستوعب حركة الآليات ويعالج الزخم المروري فيها".

وتابع، أن "الحزمة الأولى التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الزخم المروري مستمر العمل فيها، وعلى مستوى عال من التنسيق بين وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد"، موضحا، أن "بعضها تمت المباشرة بتنفيذها وهناك حزم أخرى جاري الإعداد لها لخدمة العاصمة".

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