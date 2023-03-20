في يومها العالمي.. خبراء يعرفون السعادة ويتحدثون عن

2023/03/20 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختلف مفهوم السعادة بين الأفراد، ومع التطور التكنولوجي وحلول مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، بات المتصفحون على الإنترنت يرون أشكالا مختلفة من الأنشطة لدى آخرين يعتقدون أنها تؤمن الساعدة.

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