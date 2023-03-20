مباحثات عراقية سعودية بشأن زيادة التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاقتصادية 

2023/03/20 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير التجارة أثير الغريري مع نظيره السعودي ماجد القصبي، الاثنين، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والانفتاح نحو تطوير الشراكات في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وجاء في بيان لوزارة التجارة، أن الغريري التقى القصبي، والوفد المرافق له، "لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الأزمات الدولية".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "عدداً من المحاور والفقرات التي تخص التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والانفتاح نحو تطوير الشراكات في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية".

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