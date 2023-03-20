وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مدخل بغداد - بابل بطول 6 كم

2023/03/20 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أرسى أمين بغداد عمار موسى كاظم، الاثنين، حجر الأساس لمشروع تطوير مدخل بغداد - بابل للمقطع الممتد من مجسر بغداد الكبير لغاية الأقواس بطول 6 كم.

ونقل بيان للأمانة عن كاظم قوله إنه "إشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالواقع الخدمي لمدينة بغداد ومعالجة الزخم المروري، تم إرساء حجر الأساس لمشروع تطوير مدخل بغداد - بابل بطول 6 كم من مجسر بغداد الكبير لغاية القوس ضمن حدود أمانة بغداد".

وأوضح، أن "الأعمال تشمل توسعة الطريق للجانبين ذهاباً وإياباً وإنشاء طرق خدمية وتطوير وزراعة الجزرة الوسطية ونصب جسور مشاة إلى جانب أعمال الإنارة المتكاملة".

وأضاف، أن "أمانة بغداد أحالت مشروعي تطوير مدخل بغداد - موصل ومدخل بغداد - كركوك ضمن حدود أمانة بغداد، وحالياً في طور دراسة إحالة مدخل بغداد - بعقوبة للشروع بتطويره أيضاً".

وبيّن أمين بغداد، أن "هذه المداخل ستكون بمشهد يليق بالعاصمة وتطويرها بالشكل الذي يستوعب حركة الآليات ويعالج الزخم المروري فيها".

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