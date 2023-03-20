العراق يبحث مع الأردن رفع إمدادات الطاقة وإنشاء منطقة حرة وتسهيل الاستثمار

2023/03/20 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي مع رئيس مجلس الأعيان الأردني سمير الرفاعي، الاثنين، جملة من الملفات المتعلقة بزيادة واردات الطاقة وإنشاء منطقة حرة وتسهيل الاستثمار.

وجاء في بيان لمكتب المندلاوي، أن "الوفد العراقي النيابي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، أجرى زيارةً إلى مجلس الأعيان الأردني سمير الرفاعي وعدد من النواب الأردنيين".

وأكد المندلاوي، "عزم مجلس النواب والحكومة على توطيد العلاقة بين البلدين، وفتح آفاق أوسع لتعزيز المشاريع والاستثمار"، مشيراً إلى "ضرورة توقيع الاتفاقات الثنائية بين الشعوب العربية لتجاوز التحديات والأزمات التي يمر بها العالم، ودعم استمرار عمل المجلس الاقتصادي بين البلدين".

وبحسب البيان، "بحث الوفد العراقي مع مجلس الأعيان الاردني، إمكانية رفع إمدادات الطاقة الكهربائية ضمن الاتفاق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، إضافة إلى ملف الحدود، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية- الأردنية".

كما أكد المندلاوي، على "دعم مجلس النواب العراقي لكافة التوجهات الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأردن وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين".

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