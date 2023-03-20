في يوم السعادة العالمي.. تسلسل العراق في مؤشرها لعام 2023

2023/03/20 | 17:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقر كذلك بالحاجة إلى نهج أكثر شمولا وتساويا ومنصفا للنمو الاقتصادي.

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