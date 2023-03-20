2023/03/20 | 17:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهم متأصل – احمد عبد المجيد (مغنية الحي لا تطرب)، وهم يعاني من آثاره معظم المسؤولين العراقيين، ولاسيما مسؤولو الصف الأول او الذين يجلسون على سدة الحكم، اذا قابلتهم ، في اطار إستضافة مجموعة من زملاء المهنة ، فانهم يغالون بالحديث عن الاعلام العراقي، ويتعهدون بدعمه ويؤكدون ضرورة الارتقاء به الى مصاف وسائل الاعلام […]

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