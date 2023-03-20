2023/03/20 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن حملة كبرى لكسر اكتاف البحيرات المتجاوزة في بغداد بعد تجفيفها وقطع المياه عنها.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد تطلق حملة لكسر اكتاف البحيرات المتجاوزة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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