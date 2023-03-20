فيديو: كركوك تسبق المحافظات بإيقاد شعلة نوروز

2023/03/20 | 18:01 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – 964 تجمع المئات من أهالي كركوك على قلعة المحافظة الأثرية، الاثنين، وأوقدوا شعلة نوروز بمشاركة مختلف القوميات.التفاصيل: كركوك سبقت جميع المحافظات العراقية بإيقاد الشعلة وسط أجواء احتفالية ودبكات كردية بمشاركة العرب والتركمان.القوات الأمنية لم تغلق الطرق المؤدية إلى القلعة، وفرضت طوقاً أمنياً وساهمت بمساعدة كبار السن بالصعود إلى أعلى القلعة.

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