روسيا تعد بتزويد إفريقيا بالحبوب مجانا تحت هذا الظرف

2023/03/20 | 18:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين: نحن على استعداد لنسلم مجانا كل الكميات التي تم إرسالها في الأونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا.

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