منتخب العراق يفتقد هؤلاء النجوم أمام روسيا وكاساس يحدد البدلاء

2023/03/20 | 18:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق سيواجه روسيا ودياً (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

سيغيب الثلاثي الآي فاضل وأمير العماري وكيفن يعقوب عن معسكر منتخب العراق، المقرر إقامته في روسيا في الفترة من 21 إلى 27 مارس/آذار الحالي، والذي ستتخلله مواجهة ودية مع المنتخب الروسي، في 26 من الشهر نفسه.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، محمد عماد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الاثنين، إن الثلاثي المحترف في أندية غوتنبيرغ وهالمستاد السويدين وأوروس الدنماركي على التوالي، سيغيب بسبب ممانعة أنديتهم من السفر إلى روسيا، مع غياب كل من فراس ضياء وميرخاس دوسكي بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي، بقيادة الإسباني خيسوس كاساس، إضافة 4 لاعبين هم كل من حمزة عدنان، ومصطفى محمد، وحسين عمار وكرار نبيل، لتعويض غياب اللاعبين الذين سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا.

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وفي وقت لاحق من فجر الاثنين، وصل إلى بغداد 3 لاعبين محترفين، وهم كل من أسامة رشيد (فيزيلا البرتغالي)، وعلي الحمادي (ويمبلدون الإنكليزي) وألكسندر أوراها ( كوين بارك رينجرز الإنكليزي)، حيث شارك اللاعبون في تدريبات "أسود الرافدين" التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، عصر الاثنين.

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