إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

2023/03/20 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، إطلاق الوجبة الثالثة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع الكترونياً، والتي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليوناً.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ودعا البيان المستفيدين من تلك السلفة، إلى "مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة"، مضيفاً أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعاً وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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