الوقف السني ينشر إمساكية شهر رمضان ويبدأ الخميس

2023/03/20 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر ديوان الوقف السني، إمساكية شهر رمضان المبارك.

ووفق الإمساكية فان يوم الخميس 23 آذار الجاري هو أول أيام الشهر الفضيل.

وسيكون شهر رمضان وفقاً للإمساكية 30 يوماً وينتهي في 21 نيسان المقبل.

ويرجح ان يتوافق الوقفان السني والشيعي هذا العام في بداية شهر رمضان ليكون بنفس اليوم (الخميس المقبل).

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