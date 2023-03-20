رئيس الجمهورية: عيد نوروز هو رسالة تجديد للحیاة والوحدة والتسامح

2023/03/20 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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عد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال عيد نوروز "رسالة تجديد للحیاة والوحدة والتسامح".

وقال رشيد في تغريدة بحسابه في تويتر :"بمناسبة عيد نوروز وبداية السنة الكردية، أهنئ بحرارة شعب كردستان، وعموم العراقيين، وأتمنى السلام والأمان للجميع".

وأضاف، إن "عيد نوروز هو رسالة تجديد للحیاة والوحدة والتسامح، ونتمنى أن يعزز نوروز والربيع استقرار الأمن والوئام والتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر من أجل خدمة المواطنین وحماية المکتسبات".

وأختتم رشيد تهنئته بالقول :"مرة أخرى، أتمنى للجميع عيداً سعيداً وأياماً هانئة".

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