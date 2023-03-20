وزارة التربية: حصول العراق على كرسي اليونسكو نقطة أخرى تضاف إلى رصيد المؤسسات التعليمية

2023/03/20 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الاثنين، إجتماعها الـ(55) في مقر وزارة التربية برئاسة النائب الأول لرئيس اللجنة ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حيدر عبد ضهد والامين العام الاستاذ علاء عبد عودة الوائلي لمناقشة فتح باب الترشيح لمنصب مدير المكتب الاقليمي متعدد القطاعات لليونسكو في بيروت لغاية الـ31 من […]

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