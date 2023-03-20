ليس استثنائيا ولم يحدث مرتين.. حقيقة

2023/03/20 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّ القمر سيتعامد مع الكعبة في مكة بتاريخ 17 مارس 2023.

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