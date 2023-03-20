2023/03/20 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد نيابي عراقي، اليوم الاثنين، مع

مجلس الأعيان الأردني، جملة من الملفات

المتعلقة بزيادة واردات الطاقة

الكهربائية وانشاء منطقة حرة وتسهيل

الاستثمار.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس

البرلمان ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والأردن يبحثان رفع امدادات الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والأردن يبحثان رفع امدادات الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).