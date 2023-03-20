2023/03/20 | 18:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الماستر كارد.. الرافدين يطلق الدفعة الثالثة من سلفه التي تصل 25 مليوناً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/20 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر الماستر كارد.. الرافدين يطلق الدفعة الثالثة من سلفه التي تصل 25 مليوناً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر الماستر كارد.. الرافدين يطلق الدفعة الثالثة من سلفه التي تصل 25 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).