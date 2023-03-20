2023/03/20 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، استخدام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، خلال مشاركته في فعالية في باريس، قائلة إنه "تصرف تحريضي أرعن"، و"يمثل خرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام" بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يدين استخدام وزير إسرائيلي خريطة لإسرائيل تشمل المملكة والأراضي الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يدين استخدام وزير إسرائيلي خريطة لإسرائيل تشمل المملكة والأراضي الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).