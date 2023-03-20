اتفاق عراقي أردني على تسهيل منح الفيزا

2023/03/20 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق الوفد العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، مع مع وزير الداخلية الأردني مازن عبدالله الفراية، على تنسيق عمل غرف التجارة والصناعة وتسهيل منح الفيزا.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن “الوفد النيابي العراقي برئاسة (محسن المندلاوي)، التقى بوزير الداخلية الأردني (مازن عبدالله الفراية)، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة”.

ودعا المندلاوي إلى “التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين فيما يتعلق بالتعاون بين غرف التجارة والصناعة العراقية والاردنية، وتسهيل منح الفيزا للتجار ورجال الأعمال لدعم عجلة الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري “.

وأكد، “ضرورة تأمين الحدود بين البلدين الجارين ، ودور الجانب الأردني في معالجة المشاكل التي قد تواجه الجالية العراقية والمستثمرين، وتقديم التسهيلات لدخول المسافرين بين البلدين عبر المنافذ البرية”، داعياً إلى “معاودة اجتماعات المجلس الاقتصادي لغرض الاسراع بتنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة “.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني أن “الوزارة تقدم تسهيلات غير مسبوقة للمقيمين والقادمين العراقيين، وان هناك توجيهات لتسهيل وتسريع اجراءات حصولهم على تأشيرة الدخول، واستئناف العمل على التاشيرة الالكترونية بين الجانبين”.

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