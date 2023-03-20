“فيفا” ترفع مكافآت الفرق النسائية في المونديال

2023/03/20 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، عن زيادة الجوائز المالية لكأس العالم للسيدات، في المونديال المقرر هذا العام إلى 152 مليون دولار، قائلا، وفق تصريحاته التي أوردها موقع “فيفا”: “اليوم نبدأ رحلة […]

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