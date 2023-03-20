2023/03/20 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عدة قرارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات مجلس الوزراء بجلسته الثانية عشرة المركز الخبري الوطني.

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