2023/03/20 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر قائد شرطة ذي قار الفريق الركن سعد حربية اليوم الاثنين التظاهرات الجارية في المحافظة "أمرا طبيعيا وتحت السيطرة".

وقال حربية لـ(بغداد اليوم) إن "التظاهرات التي شهدتها بعض الاقضية كانت تتعلق بموضوع شحة المياه وتوفير الخدمات"، مبينا ان "الوضع مسيطر عليه وهذه التظاهرات طبيعية لأن غايتها المطالبة بالخدمات".

وشهدت محافظة ذي قار في الاونة الاخيرة تظاهرات للمطالبة بالخدمات بعد أن شهدت المحافظة منذ فترة استقرارا أمنيا ملحوظا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حربية: التظاهرات في ذي قار "خدمية" وتحت السيطرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حربية: التظاهرات في ذي قار "خدمية" وتحت السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).