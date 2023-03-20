2023/03/20 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حسم مجلس الوزراء، مصير الآلاف من المحاضرين بالمجان في مديرية تربية الرصافة الثالثة ببغداد.

وجاء في نص قرار المجلس الذي عقد جلسته الاعتيادية اليوم الأثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:"في ما يتعلق باستكمال وضع الحلول لملف المحاضرين المجانيين، فقد أقر مجلس الوزراء تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين بالمجان، البالغ عددهم (14825) بحسب الحاجة الفعلية المقدمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة، بحسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، بدءاً من 1 كانون الثاني 2023".

وأضاف "في ما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم (20666) المتبقين من العدد الكلّي (خارج الحاجة الفعلية للمديرية)، فيكون توزيعهم بين المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، أو إلى باقي الوزارات الأخرى".

يذكر ان المحاضرين المجانيين، تظاهروا أكثر من مرة أمام تربية الرصافة الثالثة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد للمطالبة بالتثبيت أسوة بأقرانهم.

وطمأن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الأثنين، محاضري الرصافة الثالثة بمساواتهم بأقرانهم المحاضرين.

وقال الجبوري في رسالته لهم :"نولي إهتماما بالغاً مع مجلس الوزراء حول قضيتكم وسيتم حسمها قريبا تقديرا للجهود التي قدمتموها للطلبة والتلاميذ في الفترة الماضية ولن تضيع الحقوق وسيتم إنصافكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار حكومي بشأن محاضري تربية الرصافة الثالثة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار حكومي بشأن محاضري تربية الرصافة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).