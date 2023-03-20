اجتماعات مستمرة لرئيس الاستثمار في السعودية.. واتفاقات بطريقها للتنفيذ

2023/03/20 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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يواصل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية إجتماعاته مع المسؤولين السعوديين لتفعيل التعاون الإستثماري والإقتصادي بين بغداد والرياض، داعيا الى توفير مناخات العمل الحقيقي لتطوير عجلة الإستثمار الاجنبي في العراق.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية مثنى الغانمي، إن "رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يواصل إجتماعاته والوفد المرافق، مع المسؤولين السعوديين في زيارته الحالية الى المملكة العربية لتفعيل التعاون الإستثماري والإقتصادي بين بغداد والرياض".

واضاف أن "الهدف من زيارة الوفد العراقي هو تنفيذ برنامج عمل مشترك مع الجهات القطاعية الاستثمارية والتجارية والاقتصادية السعودية للمضي بشراكات تنموية على صعيد مجالات النفط والكهرباء والتجارة والزراعة والإعمار والإسكان".

وتابع الغانمي أن "هناك اتفاقات ثنائية مع الجانب السعودي ستأخذ طريقها للتنفيذ وضمن السياقات القانونية الهادفة الى تشجيع البيئة الإستثمارية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين الى العراق".

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