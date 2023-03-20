2023/03/20 | 19:52 - المصدر: 964
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخالدية (الأنبار) 964 ألقت فرقة الرد السريع، الاثنين، القبض على عصابة من 4 متهمين بقضايا مخدرات، في الخالدية.
وذكر بيان للداخلية تلقت شبكة 964 نسخة منه: لغرض القضاء على عصابات الجريمة المنظمة والسيطرة على آفة المخدرات نفذ الفوج الرابع التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار: الرد السريع يطيح بعصابة مخدرات في الخالدية) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للداخلية تلقت شبكة 964 نسخة منه: لغرض القضاء على عصابات الجريمة المنظمة والسيطرة على آفة المخدرات نفذ الفوج الرابع التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار: الرد السريع يطيح بعصابة مخدرات في الخالدية) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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