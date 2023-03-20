الأنبار: الرد السريع يطيح بعصابة مخدرات في الخالدية

2023/03/20 | 19:52 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخالدية (الأنبار) 964 ألقت فرقة الرد السريع، الاثنين، القبض على عصابة من 4 متهمين بقضايا مخدرات، في الخالدية.وذكر بيان للداخلية تلقت شبكة 964 نسخة منه: لغرض القضاء على عصابات الجريمة المنظمة والسيطرة على آفة المخدرات نفذ الفوج الرابع التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في […]

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