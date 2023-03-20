2023/03/20 | 20:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c4FjHR3MCS0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم الوضع المعيشي الصعب .. كوردستان سوريا تحتفل بأعياد النوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم الوضع المعيشي الصعب .. كوردستان سوريا تحتفل بأعياد النوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).