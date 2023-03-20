2023/03/20 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان غيب الموت اليوم الروائي العراقي الكبير عبدالرحمن مجيد الربيعي بعد رحلة مع المرض في سنواته الاخيرة منذ عاد من تونس مستقره في ثلاثة عقود الى بغداد ثم الناصرية التي كانت منبع قصصه ورواياته منذ مجموعته الاولى السيف والسفينة العام 1966 ، حين احدثت ضجة في الوسط الابداعي العراقي .ولد الراحل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل الروائي العراقي الكبير عبدالرحمن مجيد الربيعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل الروائي العراقي الكبير عبدالرحمن مجيد الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).