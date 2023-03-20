جائحة الانتخابات ماهي طرق الوقاية منها؟

2023/03/20 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

اعضاء مجلس النواب استغرق حضورهم الى

البرلمان (17) ساعة بحيث ان الفجر اكتمل

النصاب من اجل التصويت على تعديل قانون

انتخابات مجالس المحافظات .



الحبر

والورق الذي صاغ فقرة الانتخابا

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