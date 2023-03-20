اليوم العالمي للسعادة

2023/03/20 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرقت هذه الحلقة من برنامج اليوم إلى الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، وسعي البشر المتواصل للوصول إلى هذا الشعور.وفي الملفين الثقافي والفني، تناولت الحلقة عدة مبادرات فنية وثقافية من غزة ولبنان وليبيا والسعودية، من برامج لإعادة إحياء التراث الثقافي وإعادة تدوير المعادن لصنع تحف فنية، وصولا إلى مبادرة داعمة للفنون المسرحية.

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