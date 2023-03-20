في ذكرى الحرب واحتلال العراق

2023/03/20 | 20:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل مساعي جديدة لتكرار سيناريوهات مظلمة في المنطقة لا شيء جديد اكثر مما قيل من قبل عن جرائم أمريكا وحلفائها في العراق، ولا شيء جديد يحكى عن تحويل العراق...أكمل القراءة ←

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