2023/03/20 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kHYNubPEGxI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من الموصل : حادثة مقـ،ـتل ضابط قد تتسبب بحملة جديدة لملاحقة المزورين في نينوى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من الموصل : حادثة مقـ،ـتل ضابط قد تتسبب بحملة جديدة لملاحقة المزورين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).