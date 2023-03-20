2023/03/20 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي اليوم الاثنين، عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال الحلبوسي لـ(بغداد اليوم) إن "القانون بقي منذ 16 عاما في إدارج رفوف البرلمان لكن الاتفاق السياسي قضى بالمضي بتمريره وهذا ما ضُمّن في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ايضا".

وبين الحلبوسي أن "هذا القانون اصبح تشريعه ملحاً لان النفط ملك لكل ابناء الشعب العراقي وهذا القانون سيضمن الحق للجميع".

وأضاف الحلبوسي ان "العلاقة الطيبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ستدفع قريبا بتشريع هذا القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصرار سياسي على تشريع قانون "مؤجل" منذ 16 عامًا - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصرار سياسي على تشريع قانون "مؤجل" منذ 16 عامًا - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).