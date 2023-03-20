استحداث مديرية تعنى بهندسة الطرق والعلامات المرورية وترتبط بالداخلية

2023/03/20 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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قرر مجلس الوزراء، استحداث مديرية تعنى بهندسة الطرق والعلامات المرورية وترتبط بمديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية.

ووافق المجلس، على مقترحات وزارة الداخلية بشأن تطوير عمل مديرية المرور، بحسب الآتي:

1- نقل وتشغيل معمل اللوحات المرورية الخام على قطعة الأرض المحاذية لمديرية المرور في جانب الخط السريع لطريق محمد القاسم في بغداد والمخصصة إلى وزارة الداخلية، بدلاً من المعامل التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن المشيّد عليها حاليا، على أن يتم نقل ملاك الموظفين في العمل المذكور آنفًا من ملاك وزارة الصناعة والمعادن إلى ملاك وزارة الداخلية/ مديرية المرور، والبالغ عددهم (294) موظفاً ، شريطة ألّا يترتب على ذلك أيّ تبعات مالية.

2- إلغاء شعب وأقسام هندسة المرور في كل من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأمانة بغداد، والبلديات في المحافظات لتتولى المهمة المذكورة في الـتأثيث، واستحداث مديرية تسمى مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية تضمن الشعب والأقسام المذكورة وترتبط بمديرية المرور العامة في وزارة الداخلية لتتولى المهمة المذكورة في التأثيث، استنادًا للصلاحية المخولة لرئيس مجلس الوزراء على وفق أحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها، رقم (12) لسنة 2011 من أجل توحيد الاختصاص وتنظيم المهام والواجبات ضمن عمل هذه المديرية.

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