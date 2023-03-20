شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يفعلها .. و نواب يصعدون.. والعراقيون من أتعس شعوب العالم | الحصاد الإخباري

2023/03/20 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HVs8XeNyrLI

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