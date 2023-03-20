اتفاق عراقي أردني على تنسيق عمل غرف التجارة والصناعة وتسهيل منح الفيزا

2023/03/20 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاثنين، مع وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية على تنسيق عمل غرف التجارة والصناعة وتسهيل منح الفيزا.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "الوفد النيابي العراقي برئاسة المندلاوي التقى بوزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة".

وأضاف، أن "المندلاوي دعا إلى التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين فيما يتعلق بالتعاون بين غرف التجارة والصناعة العراقية والأردنية، وتسهيل منح الفيزا للتجار ورجال الأعمال لدعم عجلة الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري".

وتابع، أن المندلاوي "بحث ضرورة تأمين الحدود بين البلدين الجارين، ودور الجانب الأردني في معالجة المشاكل التي قد تواجه الجالية العراقية والمستثمرين، وتقديم التسهيلات لدخول المسافرين بين البلدين عبر المنافذ البرية، داعياً إلى معاودة اجتماعات المجلس الاقتصادي لغرض الإسراع بتنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة".

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني، أن" الوزارة تقدم تسهيلات غير مسبوقة للمقيمين والقادمين العراقيين، وأن هناك توجيهات لتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على تأشيرة الدخول، واستئناف العمل على التأشيرة الإلكترونية بين الجانبين".

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