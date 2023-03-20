بوتين: روسيا تشعر بالغيرة من الصين

2023/03/20 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الصين حققت مؤخرا قفزة كبيرة في تنميتها، الأمر الذي جذب اهتمام العالم بأسره، وأقر بوتين أن “روسيا تشعر بالغيرة بعض الشيء من الصين.[…]

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