2023/03/20 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والبرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة للشروع بعملية البناء والاستثمار.وذكر بيان رئاسي مشترك تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رشيد والحلبوسي يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار قانون موازنة 2023 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد والحلبوسي يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار قانون موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشيد والحلبوسي يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار قانون موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).