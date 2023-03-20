دولة القانون: إقرار الموازنة قد يستغرق شهرين

2023/03/20 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاثنين، أن مجلس النواب العراقي يحتاج إلى ما يقارب 60 يوم من أجل تمرير قانون الموازنة.

وقال المسلماوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك شبه إجماع على تمرير قانون الموازنة ولكن هذا لا يمنع وجود ملاحظات وتعديلات في فقرات الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وسنراجع جميع الفقرات ومقارنتها بالمناهج الوزاري والبرنامج الحكومي ونحن أمام تعديلات حتما”.

وأضاف أن “البرلمان يحتاج على أقل تقدير شهرين من اجل تمرير الموازنة بما يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي”، مشيرا إلى أن “القانون ربما سيفتح الخلافات بين الاطراف السياسية على بعض فقرات القانون”.

ونوه الى ان “البرلمان لن يتأخر في إقرار القانون وسيعمل على دراسته من خلال اختصاصاته الدستورية وبما يخدم المصلحة العامة”.

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