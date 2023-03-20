رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة

2023/03/20 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الإثنين، أثناء زيارته السليمانية، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وتم خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقته ايرث نيوز “تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في البلاد ومناقشة أداء الحكومة وبرنامجها الخدمي، ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات العراقيين.واضاف البيان “كما جرى بحث […]

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