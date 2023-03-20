توب 5: خريطة لإسرائيل تثير غضب الأردن.. واتفاق تبادل أسرى بين حكومة اليمن والحوثيين

2023/03/20 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إدانة الأردن استخدام وزير إسرائيلي خريطة لإسرائيل تشمل المملكة والأراضي الفلسطينية، واتفاق لتبادل الأسري في اليمن، ورد وزير خارجية تركيا على "عدم ارتياح" مصر لتواجد بلاده في ليبيا، مرورًا بأول تصريح للرئيس الصيني فور وصوله موسكو، وصولا إلى إشراف زعيم كوريا الشمالية على تدريب مضاد لمحاكاة هجوم نووي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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