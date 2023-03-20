2023/03/20 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار، الاثنين، أن هناك اتفاقات ثنائية مع السعودية ستأخذ طريقها للتنفيذ ضمن السياقات القانونية الهادفة إلى "تشجيع البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين إلى العراق".

وقال المتحدث الرسمي للهيئة مثنى الغانمي، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يواصل اجتماعاته والوفد المرافق، مع المسؤولين السعوديين في زيارته الحالية إلى المملكة لتفعيل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين بغداد والرياض".

وأضاف، أن "الهدف من زيارة الوفد العراقي هو تنفيذ برنامج عمل مشترك مع الجهات القطاعية الاستثمارية والتجارية والاقتصادية السعودية للمضي بشراكات تنموية على صعيد مجالات النفط والكهرباء والتجارة والزراعة والإعمار والإسكان".

وتابع الغانمي، أن "هناك اتفاقات ثنائية مع الجانب السعودي ستأخذ طريقها للتنفيذ وضمن السياقات القانونية الهادفة إلى تشجيع البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين إلى العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين إلى السوق العراقية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين إلى السوق العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).