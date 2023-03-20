البيئة تحذر من مخاطر الأكياس البلاستيكية: تؤثر على المناعة وتسبب السرطان

2023/03/20 | 21:16 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 حذرت وزارة البيئة، الاثنين، من خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية لحفظ الطعام، مشيرة إلى أن المواد الكيمياوية التي يتم إضافتها خلال عملية التصنيع تزيد من مخاطر التأثير على مناعة الجسم واحتمالية التسبب بالأمراض السرطانية.وقال المدير العام للشؤون الفنية في الوزارة عيسى الفياض، للوكالة الرسمة وتابعته شبكة 964 إن “المواد البلاستيكية عموماً هي […]

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