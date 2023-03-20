2023/03/20 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي البيشمركة يتصدّر الترتيب والكهرباء والإتصالات يواصلان المنافسة بالشطرنج بغداد-رافد البدري تصدر نادي البيشمركة من محافظة السليمانية بطولة اندية العراق للدرجة الممتازة بالشطرنج التجمع الأول لعام 2023 والتي أقيمت منافساته على قاعة فندق الانتر ببغداد وبمشاركة اكثر من 160 لاعب ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وكان نادي البيشمركة قد تصدر الترتيب برصيد 14 نقطة من خوضه […]

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