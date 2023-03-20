2023/03/20 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الطائرة يحدّد نهاية الشهر الجاري موعداً لإنطلاق الدوري بغداد-ساري تحسين اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عن تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً لانطلاق منافسات المربع الاول للدوري الممتاز للعبة.وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي، في تصريح صحفي ان الاتحاد حدد يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق منافسات المربع الاول على ان تقام […]

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